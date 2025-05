Loisir. Je suis partie à la découverte du trésor caché de Caen

"Mille ans et un trésor". C'est le nom de la grande chasse au trésor organisée par Coline Goret et quatre de ses collègues de la Fédération des guides de Normandie, à l'occasion du Millénaire de Caen. "Faire découvrir ou redécouvrir à tout le monde, mais aux Caennais en particulier, l'histoire de la ville. A travers des outils ludiques et des énigmes."

Dix énigmes, une reçue chaque semaine par mail, pour visiter les dix siècles d'histoire de Caen. "Les participants suivent un personnage qui a inventé une potion de voyage à travers le temps. La résolution des neuf énigmes va permettre d'obtenir un ingrédient, qui permettra d'accéder à la dixième épreuve, et de découvrir un trésor…" J'ai tenté de résoudre celles sur le XIIe et XIXe siècle ! La première est à faire depuis chez soi, et concerne le quartier Saint-Etienne en 1185, avec au centre des énigmes l'Abbaye-aux-Hommes. Je prends papier, crayon, et me voici parée.

Un bref paragraphe introduit le contexte historique pour chacune des énigmes. "Il faut prévoir 30 minutes", me précise la guide-conférencière. Cinq questions, toutes avec différents formats ludiques. Je m'attelle à la première, évoquant les premiers abbés de l'abbaye, puis son architecture et ses matériaux. Je réfléchis, hésite, écris avant de raturer… mais j'apprends des choses ! Saviez-vous par exemple que saint Blaise est le saint patron des tailleurs de pierre ? "L'idée est de faire découvrir des personnages et périodes de l'histoire moins connus, on connaît bien Guillaume le Conquérant, mais il y a autre choses à raconter." Je finis la première énigme sur le XIIe siècle, et parviens même à retrouver le nom de l'ingrédient secret, grâce à la somme de mes réponses.

Recherches à travers les tombes

Saut dans le temps pour me propulser à la Belle Epoque, au XIXe siècle. Cette fois-ci il faut se rendre sur place, alors j'enfourche mon vélo, direction la place du Canada (au nord du centre-ville). Observation, logique, réflexion, orientation… toutes mes capacités sont mobilisées. "C'est pensé pour toute la famille, sauf pour les tout-petits… même s'il n'y a pas de grosses difficultés", ajoute Coline Goret. Les énigmes me mènent à travers les rues du quartier du coteau de Bagatelle, jusqu'au cimetière dormant des Quatre-Nations. Après d'actives recherche au travers des tombes, je trouve enfin la réponse à la dernière question. Je rentre en trombe à la rédaction pour effectuer l'anagramme. Victoire ! Le mot correspond à l'ingrédient secret, je dois avouer que je suis plutôt fière de moi…