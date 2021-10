Le programme des courses du Pin de ce dimanche

Dimanche 21 octobre, les passionnés de courses hippiques mais aussi les familles ont rendez-vous aux courses du Pin.

Au programme de la journée :



-Déjeuner au restaurant de l’hippodrome à 12h. (Réservation au 06 79 83 89 73)

- 7 courses de plat et d’obstacles dont le Prix Crédit Agricole Normandie – Grand Steeple du Pin (Course PMU)

- Défilé des attelages du Pin

- Course de Percherons

- Jeux normands

- Initiation et cours de poneys

Devenez "Propriétaire d’une course" ! Le gagnant d’un tirage au sort accompagnera le cheval de son choix pendant toute une course.

Son : Jean-Marie Mussat, organisateur.