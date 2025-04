Hérouville-Saint-Clair. "Rire en ville" : un nouveau festival d'humour, entre cinéma, stand-up et caricature

A Hérouville Saint-Clair, l'humour a désormais son festival. Baptisé "Rire en ville", cet événement inédit a démarré ce mercredi 23 avril à l'Atelier, la jeune salle culturelle de la commune, qui fête sa première année.

Cinéma, rencontres et spectacles

Le festival, ouvert à tous, s'articule autour de trois temps forts.

Pour ouvrir les festivités, les Hérouvillais ont rendez-vous ce mercredi soir avec une projection gratuite de la comédie Little Miss Sunshine, signée Jonathan Dayton et Valérie Faris. Un film choisi par les habitants eux-mêmes, lors d'un vote organisé au Café des Images. La suite s'annonce tout aussi joyeuse.

Jeudi 24 avril, place à l'humour dessiné avec le Caennais Emmanuel Chaunu, à la fois dessinateur et humoriste. Il proposera un spectacle en direct, mêlant caricature et actualité : "Mon rôle, c'est de dessiner en direct et de faire rire les gens. L'actualité bouge tout le temps et elle est suffisamment grave, alors il faut rire." Pour ce spectacle, le tarif réduit est de 3€ ; 5€ pour les Hérouvillais et 8€ pour les non-Hérouvillais. Réservations à latelier@herouville.net.

Enfin, le festival se clôturera vendredi 25 avril avec une soirée stand-up déjà presque complète, animée par cinq humoristes du Jamel Comedy Club. Une soirée placée sous le signe de la surprise, concoctée par Syphax, qui a carte blanche pour faire rire le public. Pour ce spectacle, le tarif réduit est de 4€ ; 8€ pour les Hérouvillais et 10€ pour les non-Hérouvillais. Réservations à latelier@herouville.net.

Une caravane pour récolter les sourires

"Rire en ville", c'est aussi un projet de proximité, qui sort des murs de l'Atelier. Une caravane jaune parcourt les quartiers pour collecter des anecdotes, des éclats de rire, des souvenirs joyeux et des sourires en photo. Une initiative simple et humaine pour créer du lien entre les habitants. "Il suffit d'être soi, et de donner un peu de soi", souligne Agnès Dolhem, maire adjointe à la culture. "L'humour, c'est important. Il faut maintenir des liens de convivialité et de joie d'être ensemble."

L'Atelier, moteur du festival

A travers ce nouveau festival, l'Atelier affirme son ambition : devenir un lieu de culture ouvert et vivant. "Pour cette première année de l'Atelier, on a voulu diversifier la programmation avec ce premier festival du rire", explique Raouf Brahmia, directeur du lieu. "C'est une manière d'oublier les problèmes, la morosité, et le pessimisme qui peut parfois nous envahir."

Pratique. Programme et infos sur www.herouville.net.