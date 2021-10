Dimanche 28 octobre de 9h à 18h sur la place du marché et dans le centre-ville de Blonville-sur-mer, c'est le rendez-vous des horticulteurs, des pépiniéristes, et du grand public ! A noter des balades en poney gratuites pour les enfants, la visite libre et gratuite du Parc des Enclos et autres conférences, tombolas et animations ! (Tél. 02.31.87.91.14.)