Bonne table à Caen. Les fabuleux desserts du Rest'O Zénith

Les restaurants appartenant à des hôtels sont aussi ouverts au public. C'est le cas de Rest'O Zénith, à Caen, rattaché à l'hôtel éponyme. Ici, les produits frais et le fait maison règnent. C'est en tout cas la ligne de conduite donnée par Marie-Irène Liegard, la directrice, à son chef de cuisine Anthony Houpeau : "Il a carte blanche, surtout pour les desserts où il fait parler sa créativité", confie Marie-Irène Liegard. Partons à la découverte de la carte. Pour ce repas, je choisis le camembert rôti accompagné de ses pommes de terre grenaille et son jambon truffé, qui est à 17,90€. Je ne passe pas par quatre chemins, ce plat est un régal. Il est rare de trouver un camembert qui n'est pas trop gros et qui n'est pas fort en bouche. Ici, c'est la taille et le goût parfaits.

Le camembert rôti, parfaitement préparé.

La spécialité ? Les desserts

D'autres plats sont tentants, comme le croque-monsieur rustique avec sa crème pesto rouge et son jambon truffé ou encore le pavé de saumon accompagné d'une crème chorizo ibérique et de linguines. Ce sera l'occasion de revenir, pour apprécier à nouveau également l'accueil et le service. Désormais, place au dessert avec le "finger", un gâteau composé "d'un biscuit financier, d'un croustillant praliné, d'un crémeux chocolat, d'une ganache montée Dulcey et d'un glaçage rocher aux éclats d'amandes". Cette pâtisserie à 6,50€ est un pur délice. On sent parfaitement le fait maison et la maîtrise du chef "qui est pâtissier de métier", détaille la directrice de Rest'O Zénith.

Le Finger, délicieux dessert du Rest'O Zénith.

Pour les desserts, le chef se fait donc plaisir en proposant aussi des sortes de "trompe-l'œil" avec le citron ou encore le diamant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rest'O Zénith Caen (@resto.zenith)

De plus, il y a un menu entrée-plat-dessert à 23,30€ avec les plats du jour. C'est 17,90€ pour entrée et plat ou plat et dessert. Et pour les amoureux de brunchs, rendez-vous le dimanche midi avec une formule à 35€ qu'il faut penser à réserver.

Pratique. 98 Boulevard Yves Guillou à Caen. Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h30 (18h les soirs de concert au zénith et parking assuré). Tel : 02 31 50 51 80.