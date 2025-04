Bonne table à Caen. Le Bistro Mirlot cherche à s'émanciper

Situé au sein de l'hôtel Mercure d'Hérouville-Saint-Clair, ce restaurant manquait d'une identité, et se faisait appeler par habitude "le restaurant du Mercure". Sans doute un frein à son succès pour Teddy Retout, chef du restaurant qui s'appelle désormais Bistro Mirlot. "Les gens avaient du mal à entrer ici", glisse-t-il. Après des travaux qui ont affecté tout le bâtiment, le restaurant s'est offert un coup de jeune, dans une ambiance chaude, avec des couleurs marron et orangées. "Nous avons racheté du mobilier, des chaises, des banquettes… Nous avons aussi changé toute la vaisselle."

Un menu à 20€ chaque jour

Visuellement, tout a changé, pour un résultat réussi, mais encore faut-il que cela suive dans l'assiette ! Si la carte a évolué, "nous ne réinventons rien, je veux que ce soit simple, goûtu, efficace, avec un dressage harmonieux", me glisse le chef de ce bistro à "la cuisine traditionnelle". Un menu du jour, avec une hampe de bœuf servie avec des frites et une sauce au poivre et un gâteau à l'ananas, est proposé au prix de 20€. Je me laisse cependant séduire par d'autres suggestions sur la carte. En entrée, ce sera un croustillant de Pont-l'Evêque AOC, sauce au cidre de Bayeux. Le goût du fromage est bien présent, accompagné de fines lamelles de pommes, incontournables ici.

C'est une très bonne mise en bouche avant de passer au plat. Ce sera un chou farci au canard confit, riz basmati, qui me surprend par son goût, mais aussi par sa générosité. Autant dire que je n'ai pas la place pour un dessert. Sur la carte, je retrouve aussi un burger de bœuf VBF 150g au camembert, frites fraîches et salade verte pour 18€ ou encore un suprême de volaille fermière Vallée d'Auge, purée de pommes de terre affiché à 17€. Je me suis régalé, et m'en tire avec une note de 25€, le prix de la formule plat-dessert ou entrée-plat au choix sur le menu.

Chou farci au canard confit, riz basmati.

Pratique. 2 place Boston à Hérouville-Saint-Clair. Ouvert midis et soirs du lundi au jeudi, uniquement le vendredi midi. Tel : 02 31 44 82 28.