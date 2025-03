Caen. Gourmandises et maroquinerie au menu

Il y a encore du mouvement dans cette rubrique Place du commerce. Partons d'abord à l'extérieur de Caen, à Cresserons, au nord. Les Gourmandises de G&M ont ouvert leurs portes. Une boulangerie-pâtisserie qui propose du fait maison de qualité, à l'image du gâteau star : le Paris-Brest, une couronne de pâte à choux fourrée d'une crème mousseline au praliné avec des amandes effilées.

De la maroquinerie à Ouistreham

Morgane Sauvage s'installe à Ouistreham avec sa Cordonnerie de la mer qu'elle décrit comme étant un lieu "coloré, artisanal et authentique". Grâce à son diplôme de BTS chaussure et maroquinerie obtenu en Bretagne, elle se fera un plaisir de s'occuper de vos chaussures et autres déboires de mode.

Le Rest'O Zénith, à Caen, a changé de propriétaire, il est désormais rattaché à l'hôtel éponyme. "Notre chef a une formation de pâtissier, explique la gérante Marie-Irène Liegard, il aime faire des desserts en trompe-l'œil." Une ambiance chaleureuse et conviviale, avec des plats simples. "Nous allons aussi essayer de lancer un brunch le dimanche."