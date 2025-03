[Actualisé] Pays de Caux. Incendies de hangars agricoles : un suspect de 52 ans arrêté

C'est une nouvelle qui va réjouir grand nombre d'agriculteurs dans le pays de Caux : une personne a été arrêtée à la suite d'une série d'incendies touchant des bâtiments agricoles. Il s'agit d'un homme âgé de 52 ans, déjà connu de la justice pour des délits routiers, vols et violences.

Un véhicule suspect identifié

Cette interpellation, survenue lundi 24 mars, fait suite à l'ouverture de onze enquêtes pour incendie dans des exploitations agricoles des secteurs de Bacqueville-en-Caux et Tôtes. Neuf hangars ont notamment été détruits par les flammes. A Auffay, lors du dernier sinistre, le 16 mars, 35 taurillons ont péri.

La section de recherche de la gendarmerie de Rouen avait été saisie après ce dernier fait, dans le prolongement des premières investigations menées par les brigades de Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. Les enquêteurs ont pu faire le lien entre ce dernier incendie et trois autres de même type sur les communes de Bacqueville en Caux et Tôtes. Il a été rendu possible "grâce aux témoignages recueillis évoquant la présence d'un véhicule, avec des descriptions similaires, sur certains de ces faits au moment de leur survenue", a précisé mercredi 26 mars la procureure de la République de Dieppe, lors d'une conférence de presse, comme le relate Le Courrier Cauchois.

Ces témoignages, confrontés aux contrôles routiers réalisés sur ces mêmes secteurs, à ces mêmes périodes, ont permis de remonter au suspect de 52 ans. "Il a reconnu, au cours de sa garde à vue, être à l'origine de l'incendie du 16 mars dernier comme celui survenu sur Tôtes le 25 février, ce alors qu'il se trouvait alcoolisé" précise la procureure.

Déjà connu de la justice pour des délits routiers, vols et violence, l'homme a, cette fois, été mis en examen pour destruction volontaire de biens par un moyen dangereux pour les personnes et acte de cruauté envers un animal ayant entraîné la mort. Il a été placé en détention provisoire.

Il s'agit désormais pour les enquêteurs d'établir s'il y a un lien entre cet homme et les autres incendies recensés depuis 2023. Un lien qui "n'est pas fait" à ce stade.