Le Havre. Si vous cherchez un travail estival, le Forum jobs d'été vous attend à l'hôtel de ville

Après le succès de l'édition 2024, durant laquelle plus de 900 jeunes étaient présents pour rencontrer des recruteurs, le Forum jobs d'été revient pour une nouvelle édition jeudi 20 mars de 14h à 18h, au forum de l'hôtel de ville du Havre. L'événement s'adresse aux jeunes du territoire et vise à les accompagner dans leurs recherches d'un emploi pour l'été.

Six pôles thématiques

Pour aider les visiteurs dans leur recherche, ils seront répartis à travers différents pôles, chacun dédié à une thématique.

• Pôle Recruteurs : Les jeunes pourront rencontrer une trentaine de professionnels du bassin havrais issus de divers secteurs d'activité (aide à la personne, industrie, travaux agricoles, hôtellerie-restauration-tourisme-culture, commerce-vente de distribution, animation ou encore garde d'enfants). Chacun disposera d'un stand où il pourra accueillir les candidats intéressés.

• Pôle Conseil en image : Des élèves du lycée Jeanne d'Arc seront présents pour conseiller les jeunes sur leur image et effectuer des prestations de maquillage sur les volontaires. Un employé des Ressources Humaines de la ville du Havre ainsi qu'un employé de la Mission locale seront également disponibles pour conseiller les candidats sur leur posture professionnelle et leur image générale.

• Pôle Numérique : Des ordinateurs portables ainsi que des imprimantes seront mis à disposition des jeunes, et un accompagnement leur sera proposé pour mener à bien la rédaction de leur CV ou lettre de motivation, avec le soutien de conseillers de la Mission locale et de France Travail.

• Pôle Infos jeunes : Ce pôle est destiné à informer les jeunes sur leurs droits et l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux dans le cadre de leurs recherches (législation du travail des mineurs, service civique, formation BAFA, aides financières ou encore bénévolat).

• Pôle Europe et international : Le référent présent sur ce pôle informera les jeunes intéressés par la mobilité internationale sur les possibilités et les aides qui s'offrent à eux, et les aidera à rechercher efficacement un emploi ou une opportunité de volontariat à l'étranger.

• Pôle Offres locales et nationales : Les jeunes pourront retrouver toute une liste d'offres d'emploi pour la saison estivale, offres locales mais également sur tout le territoire français.