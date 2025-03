Place du commerce en Seine-Maritime. Créateurs locaux, garage et sandwicherie

Quelles sont les nouveautés rouennaises et de l'agglomération ? Découvrez cette semaine une boutique de créateurs locaux aux Docks 76 à Rouen, un nouveau garage à Barentin et une sandwicherie à Rouen.

Produits locaux, garage et sandwichs

C'est au rez-de-chaussée des Docks 76 à Rouen qu'a ouvert Les Rêveuses, une boutique de créateurs locaux. Des bougies, des objets de décoration en céramique, des bijoux et des accessoires sont en vente. Les créateurs se relaient pour tenir le magasin ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h. A Barentin, un nouveau garage propose ses services du lundi au samedi de 9h à 18h : A+Glass Proximeca, au 105 boulevard de Westphalie. Enfin, pour les gourmands, la sandwicherie Gonflé s'est installée au 17 rue Victor Hugo à Rouen. On y retrouve des sandwichs et pâtisseries maison préparés avec des produits de saison. La boutique est ouverte les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 11h à 17h. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.