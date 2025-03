La Hague. La flotte automobile municipale immobilisée à cause d'une assurance non conforme

Les 200 véhicules de la flotte automobile de la mairie de La Hague sont à l'arrêt depuis lundi 10 mars. La municipalité l'a annoncé ce vendredi 14 mars. Les voitures, mais aussi les tracteurs, les remorques ou encore les nacelles… Bref, tout ce qui a une carte grise reste au parking. La mairie a fait ce choix afin de protéger ses agents, à cause d'un doute sur sa compagnie d'assurances.

Une attestation d'assurance non conforme

L'appel d'offres pour assurer la flotte municipale n'a pas abouti à la fin d'année 2024. Le 31 décembre, la mairie a réussi à trouver un contrat avec son prestataire, le cabinet Pilliot Assurance. Ce courtier a envoyé une note de couverture le 10 janvier dernier. Ce document est l'équivalent d'une attestation d'assurance mais pour les collectivités. Il précise ce qui est couvert ou non par l'assurance, atteste de l'existence d'une assurance et dit qui porte le risque. "La note de couverture qui protégeait les véhicules n'est a priori pas valide et les risques seraient non couverts", a appris la mairie vendredi 7 mars, après une décision de justice. Dans le doute, toute la flotte a donc été immobilisée pour ne pas courir de risque.

Des véhicules nécessaires

La collectivité a pourtant besoin de voitures, ne serait-ce que pour les services infirmiers à domicile ou le portage de repas auprès de 75 personnes, avec aussi les dépannages techniques et les astreintes. L'Agglomération du Cotentin a prêté des véhicules et la mairie en a aussi loué de son côté. "A ce jour, l'ensemble des services publics prioritaires est donc maintenu sans interruption", assure la mairie. Elle espère retrouver une couverture d'assurance dès la semaine du lundi 17 mars. Elle va aussi demander des comptes à son prestataire défaillant.

"La question des assurances est devenue un réel problème pour la commune. Au-delà de l'augmentation conséquente des coûts d'assurance qui impacte fortement notre budget 2025, la difficulté à trouver des prestataires qui acceptent d'assurer les collectivités devient problématique", regrette Manuela Mahier, la maire de La Hague.