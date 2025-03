Actualisation météo. Neige-verglas : trois départements normands en vigilance jaune, voici ce qui vous attend

Environnement. Le retour de l'hiver en Normandie ? Non, ce sont les fameuses "giboulées de mars !" Orne, Eure et Seine-Maritime : trois départements sont placés en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à vendredi matin. Températures négatives, routes glissantes… On vous dit tout sur la météo des prochaines heures et les précautions à prendre.