People. Une nouvelle Normande sacrée Miss ! Lya Gontran devient Miss Cambodge en France 2025

Depuis son sacre en tant que Miss Cambodge en France 2025 il y a un mois, Lya Gontran ne cesse de faire parler d'elle. Originaire de Normandie, de Pacy-sur-Eure exactement, elle a conquis le jury et le public grâce à son charisme, son élégance et son engagement. Son couronnement a aussi été marqué par un autre titre prestigieux : celui de Miss Coup de Cœur. Un doublé gagnant qui fait d'elle une figure incontournable de la communauté cambodgienne en France, et une fierté pour la Normandie !

Lya Gontran, une Miss engagée et inspirante

Lya Gontran est déterminée à utiliser son titre pour mettre en lumière la culture khmère et renforcer les liens entre les générations. Son engagement est clair : promouvoir l'éducation, la préservation du patrimoine culturel et l'inclusion sociale.

"Lya aspire à mettre en lumière la richesse de la culture khmère et à renforcer les liens entre les différentes générations, tout en promouvant des causes qui lui tiennent à cœur", partage la page Facebook officielle du concours.

Et maintenant ? Un règne sous le signe du partage et de l'engagement

Son aventure ne fait que commencer ! Lya Gontran entend bien profiter de cette année pour mener des projets qui lui tiennent à cœur, représenter fièrement la communauté cambodgienne et inspirer la nouvelle génération. "Son règne promet d'être une période de partage, d'engagement et d'inspiration pour tous", confie la page Facebook officielle du concours. Un message fort qui promet une année riche en événements et en engagements. Bravo Lya Gontran !