Une école et des jeux au Complexe des Murs Saint-Yon

Le collège Lecanuet n’est plus qu’un tas de gravas : preuve que les travaux du complexe des murs Saint-Yon ont commencé. Le gymnase de l’ASPTT disparaîtra bientôt lui aussi. A la place seront construits une école, un centre de loisirs et un nouveau gymnase.

Car sur la rive gauche de Rouen, le nombre de nouveaux arrivants, et donc de petits Rouennais, ne cesse d’augmenter. Les écoles du secteur ne suffisent plus : une nouvelle école est devenue indispensable.

15,3 millions d’euros

Encore fallait-il trouver du foncier disponible alors que dans ce secteur, 600 permis de construire ont été délivrés chaque année, en 2010 et 2011. Or, la Ville disposait de cette parcelle de 10.000 m2. "La rénovation du collège Lecanuet aurait coûté aussi cher qu’une reconstruction", détaille Didier Choiset, élu en charge des bâtiments communaux. "Pour le gymnase, la question ne s’est même pas posée : il y avait trop de problèmes d’hygiène et de sécurité." En tout, 7.000 m2 ont été retenus pour le futur complexe, les 3.000 m2 restant étant réservés à Rouen Habitat qui y fera construire entre 50 et 60 logements.

La future école comprendra huit classes - trois maternelles et cinq élémentaires. "Cela nous permettra de décharger les écoles au niveau de Saint-Sever et du boulevard de l’Europe", note Christine Argelès, adjointe au maire en charge des Affaires scolaires. Un centre de loisirs de 100 places lui sera adossé, permettant la mutualisation de certains équipements comme la restauration.

Le nouveau gymnase hébergera un dojo, un mur d’escalade, une salle polyvalente ainsi qu’un gymnase. L’aménagement de ce complexe est chiffré à 15,3 millions d’euros, financés entièrement par la Ville. Livraison prévue en septembre 2015.