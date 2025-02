Rouen. Un sans-abri de 18 ans interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction

Une tentative de vol à Rouen. Dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 février vers 0h30, un témoin a vu un homme en train de dégrader la vitrine d'un magasin place des Carmes à Rouen. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.

Il prend la fuite

A l'arrivée des policiers sur place, l'homme âgé de 18 ans a pris la fuite après avoir brisé la vitre d'un magasin "en tapant avec ses pieds", a indiqué la police. Il a ensuite été retrouvé grâce à "la désignation d'un témoin" et a été interpellé puis amené à l'hôtel de police.

L'homme a été soumis à un test d'alcoolémie et a soufflé à 0,49mg par litre d'air expiré. Selon la police, cet homme est sans-abri et fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction et rébellion.