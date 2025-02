Deauville. Ivre, il percute deux voitures stationnées, roule à contresens et s'enfuit

Mardi 4 février, un conducteur a percuté deux véhicules à l'arrêt, à Deauville. Il a aussitôt pris la fuite, en roulant notamment à contresens, sur la jante, avant de s'arrêter en pleine voie. Les policiers ont dû rattraper le fuyard, et l'ont fait souffler le ballon. Résultat : 0,95mg d'alcool par litre d'air expiré, soit près de quatre fois la limite autorisée. L'homme conduisait malgré une annulation judiciaire du permis, et n'avait pas passé de contrôle technique depuis 2020. Son véhicule est immobilisé depuis, et mis en fourrière.