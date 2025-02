Déville-lès-Rouen. Un conducteur de 44 ans interpellé après plusieurs refus d'obtempérer

Une nouvelle intervention pour les forces de l'ordre. Mercredi 5 février, les agents de Police Secours en patrouille à Déville-lès-Rouen, ont aperçu une voiture roulant à vive allure vers 23h rue du Petit Aulnay. Un homme de 44 ans a été interpellé.

Les policiers tentent de contrôler le conducteur

Ce soir-là, les policiers tentent de contrôler le conducteur et allument leur gyrophare lumineux. A ce moment, le conducteur est arrêté à un feu. Les forces de l'ordre mettent pied à terre pour le contrôler mais le feu passe au vert et l'homme redémarre avant de s'arrêter un peu plus loin.

Les policiers descendent une seconde fois de leur véhicule pour contrôler le quadragénaire mais il refuse une nouvelle fois d'obtempérer. Pendant cette course-poursuite, le conducteur manque de renverser un cycliste et commet plusieurs infractions du Code de la route.

Pour stopper la voiture du conducteur de 44 ans, les policiers ont utilisé le dispositif DIVA, aussi appelé Stop Stick. Il s'agit d'une barre composée de pointes permettant de dégonfler les pneus d'un véhicule. Grâce à ce système, les policiers ont procédé à l'interpellation de cet homme, alcoolisé. Son taux d'alcool s'élève à 0,39mg par litre d'air expiré, soit 0,79g d'alcool par litre de sang.

Son véhicule a été immobilisé et son permis lui a été retiré.