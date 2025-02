[Photos] Restaurant. 600 couverts ! Le plus grand buffet à volonté du Calvados ouvre bientôt ses portes

Restaurant. Un restaurant à volonté, avec des plats venus des quatre coins du monde et une décoration sur le thème de l'espace. L'enseigne Au Tour du Monde ouvre bientôt ses portes à Mondeville et se présente comme le plus grand buffet à volonté du Calvados.