Manche. La fin de l'aventure pour le festival Au Son d'Euh Lo : "La 9e édition aura malheureusement eu raison de nous"

La fin d'une aventure. Ce samedi 1er février, l'annonce est tombée : "C'est avec un immense regret que nous vous annonçons la fin du festival Au Son d'Euh Lo", peut-on lire sur l'un des réseaux sociaux de ce festival de musique aux ondes sonores éclectiques.

"Arrêter l'aventure Au Son d'Euh Lo"

"Lors de notre assemblée générale du vendredi 31 janvier, nous avons pris, le cœur lourd et les yeux humides, la décision d'arrêter l'aventure Au Son d'Euh Lo et de dissoudre l'association qui l'a portée depuis tant d'années", apprend-on dans un post publié ce samedi 1er février sur l'un des réseaux sociaux de l'événement. "La 9e édition aura malheureusement eu raison de nous."

Plusieurs facteurs expliquent cette décision : le manque de fréquentation et les caprices de la météo, notamment, qui n'ont pas permis "d'assurer un équilibre financier, pour la deuxième année consécutive. Nous ne pouvons pas risquer de revivre une telle situation une troisième fois."

Plus de 100 groupes se sont produits sur scène

Le festival est né en 2013 et a offert à de jeunes artistes une scène où s'exprimer devant "un public chaleureux". En plus de 10 ans, "ce sont plus de 100 groupes qui se sont produits sur nos scènes".

À la fin de la publication, l'équipe du festival a indiqué que "le moment est venu de tourner la page".