Hérouville-Saint-Clair. Hervé, Véronique Sanson, Yodelice… Beauregard dévoile de nouveaux artistes 

Quel beau cadeau de Noël du festival Beauregard ! A l'approche des fêtes, les organisateurs ont dévoilé ce mardi 19 décembre quinze nouveaux noms pour l'édition 2024 qui aura lieu du 4 au 7 juillet, à Hérouville-Saint-Clair. Après Etienne Daho, Calogero, Bigflo et Oli, Niska ou encore Massive Attack, la programmation s'annonce encore plus alléchante.

Hervé, la boule d'énergie

Le public l'adore pour son sourire et son énergie. Hervé est l'un des invités d'exception de l'édition 2024. L'artiste pop-électro breton monte pour la première fois sur la scène de Beauregard. Auteur des titres Cœur poids plume ou Si bien du mal, celui qui a été sacré "révélation masculine" aux Victoires de la musique 2021 est attendu vendredi 5 juillet.

Véronique Sanson, l'incontournable

Star de la chanson française, Véronique Sanson viendra enchanter la scène de John samedi 6 juillet, après une tournée dans toute la France du 27 janvier au 28 avril. Ce sera l'occasion pour toutes les générations de découvrir ou redécouvrir son célèbre titre Besoin de personne.

Yodelice, une grande première

Il a travaillé avec Johnny Halliday ! Yodelice, de son vrai nom Maxime Nouchy, fera l'honneur d'être présent dimanche 7 juillet. L'auteur-compositeur-interprète et acteur français vient pour la première fois sur la scène de John. Son fameux titre Talk to me, que l'on connaît bien dans le film Les petits mouchoirs avec Marion Cotillard sera sans doute très attendu.

L'électro à la française

Les amateurs d'électro vont être ravis. Pour cette 16e édition du festival, le public pourra compter sur la présence d'Etienne de Crécy, DJ Falcon et Boombass, pionnier de l'électro à la française. Ils monteront tous sur scène le jeudi 4 juillet, premier jour du festival.

Et aussi...

Idles, groupe de rock britannique déjà venu en 2019, et Nieve Ella (pop) seront là le 4 juillet. Le lendemain, le festival accueillera le rappeur La Fève, vu comme la "pépite" du rap français. Samedi 6 juillet, le festival accueillera la Britannique Bat for Lashes, le rappeur français Werenoi et le duo italien de la scène techno Mind Against. Enfin, le dernier jour, place à Marc Rebillet (électro), le jeune rappeur Favé et Baxter Dury.

La programmation jour par jour

Jeudi 4 juillet : Bring me the Horizon, Josman, Justice, SCH, Etienne de Crécy, DJ Falcon, Boombass, IDLES et Nieve Ella.

Vendredi 5 juillet : Bigflo et Oli, Etienne Daho, Niska, Parcels, Purple Disco Machine, Hervé, La Fève.

Samedi 6 juillet : Archive, Plack Pumas, LCD Soundsystem, Zaho de Sagazan, Zola, Véronique Sanson, Bat for Lashes, Werenoi, Mind Against.

Dimanche 7 juillet : Calogero, L'Impératrice, Luidji, Massive Attack, Yodelice, Marc Rebillet, Favé, Baxter Dury.