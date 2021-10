Mgr Descubes réagit à la liquidation de Pétroplus

Dans un communiqué de presse, il réagit à l'annonce de la liquidation judiciaire de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne : "Même s’il ne m’appartient pas de la commenter, la décision du Tribunal de Commerce de Rouen est une triste nouvelle."

Il ajoute : "Je pense naturellement à chacune et à chacun des travailleurs de la raffinerie et je mesure les conséquences douloureuses de cette décision pour leurs familles et pour les habitants de Petit Couronne et des communes voisines."