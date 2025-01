8e de finale de Coupe de France. L'écran géant pour la rencontre AS Cannes - SU Dives-Cabourg change de place

Que les supporters du SU Dives-Cabourg se rassurent, ils pourront bien regarder le match de 8e de finale de la Coupe de France sur écran géant.

Une fan zone va être créée à l'intérieur de l'hippodrome de Cabourg pour suivre le match contre Cannes, mercredi 5 février. L'écran devait être initialement installé au stade Heurtematte à Dives-sur-Mer, mais a changé de place "pour des raisons de météo et d'installation", explique le président du club Stéphane Gilquin. "Il y aura une buvette et des sandwichs, ajoute-t-il, on peut accueillir 1 000 personnes facilement !" L'entrée reste gratuite. Deux cents supporters feront le voyage jusqu'à Cannes pour encourager le SU Dives-Cabourg !

