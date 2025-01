Canteleu. Ma honte: une pièce pour combattre le harcèlement

C'est l'histoire de Bee, une jeune fille qui nous raconte comment, au gré des moqueries de ses camarades, son regard a changé sur sa mère obèse. Pourtant, petite fille, Bee trouvait sa maman forte, belle et lumineuse... " La pièce parle de la façon dont le jugement des autres vient impacter notre propre jugement- explique la metteur en scène Véronique Alamichel. Le texte de Manon Thorel nous interroge sur la façon dont nous devons définir nos propres valeurs sans suivre la tendance. " La compagnie mène de nombreuses actions culturelles et la création se fait grâce à des échanges constants avec le public, précise Véronique : la pièce a vu le jour en 2024 au cours d'une résidence dans une école primaire à Saint-Martin-du-Vivier". Prenant en compte les témoignages des enfants, les réflexions des encadrants, mais ayant aussi l'avis de médecins, Véronique et Manon crée une pièce ancrée dans le réel et sur un sujet très actuel.

Vendredi 24 janvier à 18h30. ECFM de Canteleu. Infos et résa au 02 35 36 95 95