Loisirs. "Givré", un spectacle de l'illusionniste Gus à couper le souffle au Havre

Gus propose un voyage magique inspiré des montagnes et des sports de glisse. Son spectacle Givré mêle illusions spectaculaires, poésie et humour, créant une expérience immersive qui plaira à toute la famille.

Pour les amateurs de magie et d'aventure, ce spectacle est l'occasion de découvrir un artiste à la fois drôle, talentueux et toujours prêt à repousser les limites de l'illusion. Rendez-vous au Carré des Docks du Havre pour une expérience magique, ce samedi 25 janvier, avec Gus, l'illusionniste qui n'a pas fini de vous surprendre.

Gus nous raconte comment est né ce spectacle et ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur :

Gus présente "Givré" Impossible de lire le son.

"C'était ce qu'il y avait de plus chiant à mettre en place dans un théâtre, un décor de montagnes, vraiment, mon équipe me déteste", voilà comment Gus nous livre les premiers détails de son spectacle. Givré est un mélange entre magie et humour où Gus est "comme dans la vie sur scène (...) débile, sans réfléchir à ce qu'il dit et en général, ça fait rire les gens".

Passionné de magie depuis une révélation à Hong Kong en 2009, Gus a rapidement grimpé les échelons, devenant un visage familier à la télévision et sur scène. Surnommé le "Hugh Grant de la magie" par Arthur, il combine charme et interaction avec le public, rendant chaque représentation unique. Avec Givré, mis en scène par Arthur Jugnot, il promet un show audacieux et inoubliable.