Tennis. 16e Internationaux Masculins : le rendez-vous est pris à Bagnoles de l'Orne !

Du samedi 19 au dimanche 26 janvier 2025, Bagnoles de l'Orne va accueillir les 16e Internationaux Masculins. Ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de tennis, inscrit au circuit ATP, réunit une soixantaine de joueurs professionnels qui s'affronteront pour décrocher des points précieux et faire progresser leur classement international.

Gilles Poussin, le directeur du tournoi, évoque le programme complet de cet événement :

16e Internationaux Masculin Impossible de lire le son.

Un tremplin pour les étoiles montantes du tennis

Doté de 15 000$ avec hébergement, ce tournoi est bien plus qu'une compétition : c'est un véritable incubateur de talents. De nombreux joueurs français, aujourd'hui connus sur le grand circuit, comme Ugo Humbert, actuel n° 1 français et 14e joueur mondial, ont foulé les courts de Bagnoles de l'Orne avant de briller sur la scène internationale.

Le tournoi ne se limite pas aux matchs de haut niveau. Plusieurs animations et activités sont prévues pour rendre l'événement accessible et convivial :

Mercredi 22 janvier, de 14h à 15h45 : une animation dédiée aux jeunes, parfaite pour initier les plus petits à l'univers du tennis.

Samedi 25 janvier : une journée pleine d'émotions avec le tournoi pour les jeunes, les demi-finales de simple et la finale du double.

Dimanche 26 janvier à 15h : le grand moment avec la finale du simple, où les meilleurs joueurs s'affronteront pour le titre.

Bonne nouvelle : l'entrée est gratuite pour tous ! Que vous soyez passionné de tennis ou simplement curieux, c'est une belle opportunité de découvrir un tournoi de haut niveau. Sur place, vous pourrez également profiter d'une restauration pour faire de votre visite un moment agréable et complet.

Pourquoi venir aux Internationaux Masculins ?

Avec une ambiance sportive et conviviale, des matchs de qualité et des animations variées, ce tournoi est une occasion unique de vivre le tennis de près, que vous soyez néophyte ou expert. Rendez-vous du 19 au 26 janvier 2025 à Bagnoles de l'Orne pour vibrer au rythme de la balle jaune. Préparez-vous à soutenir les champions de demain et à vivre une semaine riche en émotions sportives !