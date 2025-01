Mont-Saint-Aignan. Découvrez le CFA des Compagnons du Devoir lors de nos Journées Portes Ouvertes !

En plein cœur de la Normandie, nos centres offrent un cadre unique où les jeunes peuvent apprendre un métier tout en développant des valeurs fortes comme le partage, l’entraide et la transmission.

Lors de ces journées spéciales, venez rencontrer nos formateurs, nos apprentis et nos Compagnons, qui partageront avec vous leur quotidien, leur savoir-faire et leurs expériences.

Profitez de l’occasion pour explorer nos ateliers de Mont Saint Aignan et découvrir une large palette de métiers dans des domaines variés tels que la menuiserie, la maçonnerie, la charpente ou encore la couverture …

Parents et jeunes auront aussi l’opportunité d’obtenir des informations détaillées sur les parcours en alternance, les débouchés professionnels et les voyages en France ou à l’étranger.

Rejoindre les Compagnons du Devoir, c’est bien plus qu’apprendre un métier : c’est intégrer une véritable famille et s’ouvrir à un avenir riche de perspectives par le métier et par le voyage !

Ne manquez pas ces moments privilégiés pour découvrir un lieu d’apprentissage exceptionnel et poser toutes vos questions.

Rendez-vous sur nos sites de Caen et de Mont Saint Aignan les 25 et 26 janvier, et le 22 mars.

Nous vous attendons nombreux !



Nos adresses :

Site de Caen : 34 Rue des Rosiers - 14000 CAEN

Site de Mont Saint Aignan : 16 Rue Boucicaut - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN



Pour plus d’informations :

www.compagnons-du-devoir.com

Facebook Compagnons du Devoir - Normandie

Linkedin Les Compagnons du Devoir - Région Normandie

Instagram les_compagnons