300 chevaux attendus à Caen pour le Jumping international

Interview avec François Bourey, organisateur du jumping de Caen (a écouter dans le player ci-dessous).

Le jumping de Caen est-il toujours aussi populaire ?

"Le rendez-vous est bien installé à Caen. Une vingtaine de nations seront représentées. La preuve avec la demande énorme des cavaliers pour y participer. Nous accueillerons près de 300 chevaux au Parc des expositions de Caen. C'est d'ailleurs le maximum que nous pouvons recevoir. Et nous avons dû dire non pour plus de 250 autres chevaux. La demande sur Caen a été phénoménale cette année, ce qui nous réjouit car ça veut dire que le concours a pris du galon et que les cavaliers aiment le concours."

Quels sont les cavaliers qui tireront leur épingle du jeu ?

"Difficile à dire car il s'agit d'un concours 3 étoiles. Autrement dit, les meilleurs cavaliers mondiaux n'y font pas forcément concourir leurs meilleurs chevaux, les réservant pour les épreuves 4 ou 5 étoiles. Ils montent des chevaux plus jeunes qui seront un jour de grands champions. C'est donc beaucoup plus ouvert, ce qui fait le charme de cet événement. 40% des cavaliers, je dirais, pourraient l'emporter."

Caen retrouvera-t-il un jour un CSI 4 étoiles ?

"Sans aucun doute. C'est une volonté affichée. Je pense qu'il faudra voir après le grand rendez-vous que sont les Jeux équestres mondiaux organisés en Basse-Normandie en 2014. Il est évident qu'après, il faudra qu'un événement de haute volée, un événement phare pour la Basse-Normandie, soit organisé à Caen. Cette belle région en a besoin."

Quelle l'influence des JEM sur le jumping de Caen ?

"Il est évident que les cavaliers tournent un œil bienveillant. Les étrangers en profitent pour faire des repérages. Après, il faut continuer, et c'est ça qui est à la fois le plus important et le plus difficile."

Le jumping est-il toujours aussi soutenu par ses partenaires ?

"Ce n'est pas facile. Je ne crois pas qu'il y ait un organisateur dans n'importe quel domaine qui ait des facilités pour organiser financièrement parlant son événement. C'est plus compliqué. On est dans une vraie crise, même si c'est dommage d'en reparler. Après, il y a de vrais partenaires fidèles à Caen. Surtout les collectivités qui font un travail exceptionnel et qui sont omniprésentes comme le département, la région, la ville... Il y a toujours les fidèles, dont le partenaire le plus important et GDE à qui ont peut dire un grand merci."

Combien de spectateurs attendez-vous ?

"On espère attirer 12.000 spectateurs sur les trois jours. On est gratuit dans la journée de 9h à 18h30. Le soir, le vendredi et le samedi, les épreuves débuteront dès 18h30. Mais il y aura aussi beaucoup de monde autour de la compétition grâce à l'événement Tous à Cheval organisé par la Ville, avec de nombreuses animations."