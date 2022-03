Beau plateau pour le Jumping de Caen !

Cette nouvelle édition se tiendra les 21, 22 et 23 octobre au Parc des expositions de Caen. Au programme : compétitions, démonstrations et animations.



Du vendredi au dimanche, cinq épreuves quotidiennes classées “CSI2*” et “CSI3*” s’enchaîneront de 9h à 22h, avec des obstacles variants de 1,20m à 1,55m. Les épreuves seront entrecoupées pas des démonstrations de voltiges et de dressage. Samedi également, la Ville de Caen vous invite dans le Hall 3 du Parc expo à une journée d’initiation gratuite avec de nombreuses animations.

Cette année, l’accent est mis sur le spectacle, avec la présence exceptionnelle des plus grands champions tels que le Canadien Eric Lamaze (n°1 mondial et champion olympique en titre) et le Belge Philippe Lejeune, actuel champion du monde. À noter que l’entrée sera gratuite les vendredi et samedi, de 9h à 19h, mais payante à partir de 19h, ainsi que toute la journée, dimanche.

Pratique. Informations www.jumpingcaen.com.