Orne. Une personne héliportée après un grave accident

Les pompiers de l'Orne sont intervenus près de Domfront, vers 12h50, vendredi 27 décembre. Un accident de la circulation s'est produit entre deux véhicules au carrefour de la RD21 et de la RD260, sur la commune de Champsecret. L'une des victimes a dû être désincarcérée avant d'être transportée au CHU de Caen par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50, grièvement blessée.

Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées et ont été conduites à l'hôpital de Flers. 18 pompiers ont été mobilisés, ainsi que la gendarmerie, le Smur et les services du Département.

