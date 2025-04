Orne. Trois blessés dont deux graves dans un accident entre deux voitures

Deux voitures sont entrées en collision dans la matinée de ce vendredi 18 avril. Une douzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus à 10h30 au carrefour des routes départementales 227 et 371 à Bazoches-sur-Hoëne.

Une victime héliportée

Trois personnes étaient à bord des deux véhicules. Deux d'entre elles ont été grièvement blessées et ont été transportées au CHU de Caen : l'une par l'hélicoptère du Samu 61 et la seconde par voie routière. La troisième personne a été plus légèrement blessée et a été hospitalisée à Alençon.