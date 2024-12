Rouen. Vol à la roulotte, deux hommes interpellés en pleine nuit

Mardi 24 décembre, vers 3h15, une patrouille de police secours repère deux individus suspects rue Jeanne d'Arc à Rouen. Ces derniers prennent la fuite à pied en voulant échapper au contrôle des policiers. Dans leur course, ils se débarrassent d'une sacoche, d'une tablette tactile, de lunettes, de boucles d'oreilles pour femme et d'un pistolet à billes qui sera retrouvé dans une poubelle. En contactant le propriétaire de la tablette, les policiers ont découvert que les deux malfrats venaient de forcer une voiture en stationnement, non loin de la rue Jeanne d'Arc. Les voleurs ont finalement été interpellés. Ils sont âgés de 26 et 30 ans. Ils avaient déjà été arrêtés, dernièrement, pour des faits similaires.

