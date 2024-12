Assises du Calvados. Procès des braqueurs de supérettes : le verdict est tombé

Depuis lundi 16 décembre, trois hommes sont jugés aux assises du Calvados. Les deux plus jeunes, âgés de 30 et 46 ans et incarcérés, étaient soupçonnés d'avoir braqué avec arme une supérette à Hermanville-sur-Mer le 19 février 2023, et le 21 février 2023 à Douvres-la-Délivrande. Le plus âgé, un homme de 68 ans, était en liberté. On lui reprochait une complicité dans le second braquage. Divers témoins se sont succédé. La compagne d'un des accusés est interrogée. Elle explique qu'ils avaient eu une dispute et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis. Il est revenu après les faits, et lorsqu'elle a appris les braquages, elle l'a incité à se rendre aux forces de l'ordre. Ce qu'il a fait le lendemain matin. Ils ont quatre filles, âgées de 7 à 1 an. A l'aînée qui réclamait son père, elle a dit que "papa a fait des bêtises, il va payer et nous un peu aussi". Elle reconnaît la gravité des faits, mais dit que cette épreuve lui a "mis du plomb dans la tête" et qu'elle espère pouvoir reprendre la vie commune un jour. La sœur du quarantenaire a expliqué que son frère avait toujours eu besoin d'être épaulé.

Reprendre son rôle de père

Lors des plaidoiries, les avocats des parties civiles ont confirmé combien ces braquages avaient affecté leurs clients. L'avocat général demande 24 mois de prison avec sursis pour le complice du deuxième cambriolage, 10 ans pour le quadragénaire, et 12 ans pour le plus jeune. L'avocat du présumé complice plaide la relaxe, l'avocate de l'accusé de 46 ans s'adresse aux jurés : "Avez-vous l'intime conviction qu'il doit être condamné à 10 ans de prison ?" Quant à celle du plus jeune, elle leur demande "de prendre une décision juste et proportionnée". Elle ajoute : "Permettez-lui de retourner au plus vite auprès de sa famille et de reprendre son rôle de père."

Réclusion criminelle pour deux accusés, le complice acquitté

Après délibération, mercredi 18 décembre l'homme de 68 ans a été acquitté. Kévin Abodi, 30 ans, et Frédéric Parfum, 46 ans, ont été déclarés coupables de vols avec arme en récidive. Kévin Abodi est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Frédéric Parfum écope de 8 ans d'emprisonnement, et la révocation totale du reliquat du sursis attaché à la peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, soit 5 mois d'emprisonnement, prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 11 octobre 2019. Une expertise médicale est ordonnée pour le jeune blessé lors du braquage de Douvres et renvoi au 12 mai 2025 pour les dommages et intérêts aux autres parties civiles.