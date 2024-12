Rouen. Quelques jours avant Noël, les commerces face au grand rush

"Vous connaissez le Scrabble ? En librairie, décembre est un mois compte triple", lance Matthieu de Montchalin, le patron de la librairie L'Armitière en centre-ville de Rouen. Dans la réserve, à quelques mètres de la boutique, les livraisons arrivent à un rythme très soutenu. Entre octobre et décembre, la librairie va recevoir et écouler plus de 200 000 livres, la majorité en décembre, sur 700 000 en tout dans l'année. La période, qui conditionne la bonne santé de ce commerce à l'économie fragile, est donc anticipée bien longtemps à l'avance. "Au 10 décembre, on sait déjà ce qui marche et on essaye d'en avoir assez pour Noël", explique le libraire. C'est l'heure aussi des derniers paris. "La hantise du libraire, c'est de dire aux clients le 20 décembre qu'il n'a plus rien." Des mésaventures qui peuvent arriver avec des phénomènes inattendus. Le professionnel se souvient notamment du livre de Yann Arthus-Bertrand, Devenir Cheval, qui avait particulièrement marché à un moment où personne n'en avait en stock et où les éditeurs peinaient à satisfaire la demande. Pour ne pas se tromper, Matthieu de Montchalin compte sur le professionnalisme de ses équipes, avec des libraires spécialisés dans chaque univers : 38 personnes en tout et sept étudiants qui viennent en renfort pour les fêtes. "On se réunit tous les deux jours pour rebalayer les quantités que l'on a sur les titres qui fonctionnent pour être sûrs qu'on en aura jusqu'au 24 décembre. Et en même temps, il ne faut pas en avoir trop pour éviter les invendus."

Les commandes arrivent en grande quantité dans la librairie de centre-ville pour la période de Noël.

Le rush dans les magasins

L'un des succès de Noël sera, selon le spécialiste, le livre de la troupe de comédiens français du Splendid, qui a été commandé en grande quantité, là où il vient déjà à manquer dans certains établissements. Des outils informatiques permettent aussi d'affiner les choix en gardant un œil sur les ventes d'autres libraires indépendants. "Quand il y a un frémissement chez nous, si ça se passe ailleurs aussi, alors il faut réagir vite pour passer commande." L'établissement garde aussi sa patte et continue de pousser ses coups de cœur. "C'est l'ADN de la librairie, avec les petits mots que vous trouvez sur les livres", sourit le patron. La librairie est en tout cas prise d'assaut pour les fêtes, au même titre que les magasins de jouets. "On sait qu'on va aller chercher de l'énergie à fond parce que ça va être un mois ultra-festif", insiste Dorian Lesueur, le directeur du magasin King Jouet du centre commercial Docks 76. Environ un tiers du chiffre d'affaires de l'année est réalisé sur le mois de décembre, soit environ 400 000 euros. Dans ce magasin, les stocks sont gérés par une centrale d'achat, mais cela n'empêche pas, chaque année, les pénuries pour les jouets les plus à la mode. "Le petit gecko qui monte au mur, il va être en rupture, comme la petite batterie interactive ou le Zébullon qui recrache son piment", prévient déjà Dorian Lesueur. Aux équipes donc de répondre à la frustration de clients, parfois un peu stressés, qui ne trouvent plus le jouet tant convoité. Là encore, le directeur veut insister sur le service client. Les équipes sont briefées chaque matin, accompagnent dans le magasin pour les achats, conseillent si la référence n'est plus disponible. Un CDD saisonnier vient en renfort des six salariés, et parfois des stagiaires, "jetés dans le grand bain". Une courte accalmie est prévue en janvier. Et déjà pour les libraires, ce sera la rentrée littéraire, et pour les magasins de jouets, l'heure des ventes privées et des soldes.