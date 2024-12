Caen. Réhabilitation de l'ancien Centre hospitalier régional : les premiers logements livrés

Les premiers habitants viennent de s'installer dans le nouveau quartier des Coteaux de l'Abbaye à Caen, vendredi 13 décembre. Appartements et maisons remplacent progressivement le site désaffecté de l'ancien CHR (Centre hospitalier régional) sur 7 hectares. L'objectif de ce projet ? Insuffler une nouvelle vie au quartier tout en préservant son riche héritage historique. Lucile Cantet, directrice de la SHEMA, opérateur de l'aménagement, souligne : "Il y a un réel succès commercial ici, malgré la crise immobilière." En tout, 650 logements sont en cours d'investissement : certains sont déjà habités, d'autres encore en construction. Projet lancé en 2020, il devrait être achevé d'ici 2028.

Patrimoine et modernité

Les anciens bâtiments réhabilités du CHR jouxtent ceux sortant de terre. "C'est ce qui va faire le charme de ce site." Une grande place est réservée aux espaces verts : 200 arbres de plantés, et l'intégralité des parkings en souterrain. Au-delà des logements, des "services et activités tertiaires" vont prendre leurs quartiers sur le site, explique le maire de Caen, Aristide Olivier.

Il parle d'une "réappropriation d'espaces", avec des bâtiments très aérés qui ne se ressemblent pas : "Ce ne sont pas des cubes grands et moches… il y fera bon vivre !" Le tout, "à deux pas du centre-ville".