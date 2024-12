Spectacle sur glace. Alice, la Reine de Cœur et le chapelier débarquent à la patinoire de Caen

La troupe Art Nova sur Glace propose aux Caennais deux soirées magiques, ces jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 20h, avec leur spectacle "Alice." C'est en effet autour du traditionnel conte de Lewis Carroll que Laurent Porteret, directeur artistique et chorégraphe, et Nathalie Pasini, metteuse en scène, ont travaillé. Pendant une heure et demie - coupée par un entracte - le public pourra redécouvrir les personnages emblématiques du monde d'Alice à la patinoire de Caen, mais avec un petit côté décalé en plus !

Si le spectacle n'a pas spécifiquement été créé pour Noël, "il se prête particulièrement à la période des fêtes, le monde d'Alice étant enchanteur et féerique", rappelle Laurent Porteret. Il ajoute que le spectacle se veut familial, adapté à partir de 3 ans. Toutefois, il convient également aux plus grands. Le spectacle sur glace mêle bien sûr danse, chant et théâtre, mais aussi performances athlétiques, à travers des pirouettes et portés réalisés par les 14 patineurs internationaux de la troupe. Comptez de 12€ à 20€ la place.