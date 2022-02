Caen. Hockey-sur-glace : deux départs de taille chez les Drakkars de Caen

Coup dur pour les Drakkars de Caen ! Phil Bushbacher et Timur Rasulov quittent le club. L'attaquant américain et le défenseur russe étaient arrivés en provenance de Suède l'été dernier. Buchbacher avait inscrit 21 buts cette saison, ce qui faisait de lui le meilleur buteur caennais et troisième meilleur buteur de D1. Le départ d'Igor Zubov et de l'arrêt de Thomas Dubourg complètent la liste.