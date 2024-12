Trouville-sur-Mer. Accident de la parade : quatre personnes toujours hospitalisées

Samedi 30 novembre, un grave accident a marqué le défilé des illuminations de Noël à Trouville-sur-Mer. Place du Maréchal Foch, un char s'est renversé sur le public, blessant des spectateurs et des artistes. Quatre personnes sont encore hospitalisées à Caen et au Havre en raison de fractures importantes. Une cellule médico-psychologique a été mise en place à destination des victimes et des témoins de l'accident. Par ailleurs, une enquête judiciaire est en cours, et le char impliqué a été placé sous scellés dans un garage de la Côte Fleurie.

La maire de Trouville, Sylvie de Gaetano, a tenu à adresser un message de soutien et de solidarité aux blessés et à leurs familles, rappelant l'engagement de la municipalité dans cette épreuve. En conséquence, le défilé initialement prévu le 30 décembre prochain est annulé. Toutefois, le feu d'artifice est maintenu, offrant une occasion de clore l'année avec résilience.