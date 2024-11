Cotentin. Un marin meurt à bord d'un navire au large du cap de la Hague

Un drame a eu lieu en mer, dans la nuit du jeudi 28 novembre. Un marin d'un navire de commerce est mort, alors que le bateau était au large du cap de la Hague.

Dans la nuit, cet équipier a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le commandement du navire a donc demandé l'assistance médicale au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg. En accord avec le centre de consultation médicale maritime du Havre, une évacuation par hélicoptère est alors prévue. "Le Cross Jobourg engage alors l'hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus, renforcé par une équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation maritime (Smur-M) de l'hôpital Pasteur de Cherbourg afin de secourir le marin concerné", explique la préfecture maritime. Pendant ce temps, l'équipage a assuré un massage cardiaque à la victime, le temps que les secours soient treuillés sur le bateau et interviennent. Cela n'a pas été suffisant, et le médecin n'a pu que constater et déclarer le décès.