Orne. Les Andain'ries : une programmation riche pour les 25 ans du festival

Pour sa 25e édition, le festival Les Andain'ries, organisé à Bagnoles-de-l'Orne, promet une célébration mémorable. Reconnu pour sa diversité et la qualité de ses spectacles, le festival attire chaque année un public toujours plus nombreux. Avec 20 spectacles et 39 artistes programmés, cet événement met à l'honneur la création humoristique sous toutes ses formes, favorisant les rencontres entre le public et les artistes.

Jeanfi Janssens et les Bodin's

Les amateurs d'humour retrouveront des noms prestigieux comme Jeanfi Janssens, qui présentera son nouveau spectacle le 9 avril à la salle des communs du château de Bagnoles-de-l'Orne. Cet ancien steward reconverti humoriste livre des anecdotes savoureuses sur le show-business et la vie quotidienne.

Les Bodin's, habitués des grandes salles, marqueront leur retour aux Andain'ries le 16 avril. Avec leur complicité unique, ils feront vibrer les spectateurs pour leur quatrième participation au festival.

Une touche belge et des découvertes

Le 12 avril, place à un plateau 100% belge avec des artistes de renom comme les Frères Taloche, maîtres du burlesque et de la poésie décalée. L'énergie débordante de Manon Lepomme promet également un grand moment de rire avec son spectacle Je vais beaucoup mieux, merci ! La scène accueillera aussi la talentueuse Sofia Syko, une étoile montante de l'humour.

De nouveaux talents à découvrir

Parmi les nouveautés de cette édition, Aurélia Decker présentera Femme toi-même ! un stand-up théâtral mêlant humour acide et regard incisif sur notre époque, avec son style irrévérencieux et sa plume percutante.

Autre coup de cœur, les 4 Sans Voix, un quatuor d'imitateurs originaires de France, de Suisse, de Belgique et du Québec. Leur palette de 400 imitations et leur dynamisme contagieux offriront un spectacle unique.

Enfin, Régis Mailhot, connu pour ses chroniques piquantes, sera également de la partie pour ravir les amateurs d'humour engagé et satirique.

Et beaucoup d'autres à découvrir !

Un rendez-vous à ne pas manquer