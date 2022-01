Pouvoir choisir : une liberté, ou une tyrannie

Et pourtant : peu suspect de sympathies socialistes, Barry Schwartz, professeur de psychologie sociale en Pennsylvanie, démontre de façon lumineuse combien la surabondance de choix dans nos sociétés de surconsommation est source d'embarras, d'insatisfaction et de stress. D'où, au-delà du constat et de l'analyse, l'importance d'une 'éducation”, d'un apprentissage du choix, relevant à la fois de l'économie, de la psychologie et même de la morale.

Ce livre pointe un travers insoupçonné de nos sociétés, mais propose de bons moyens pour y faire face. En bref, mieux vaut être un “Sam’Suffit” qu’un “Monsieur Plus” !



Le paradoxe du choix

Auteur : Barry Schwartz

Genre : société

Édition : Marabout, 256 pages, 5,90 €





