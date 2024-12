Football. Le renouveau de l'US Bolbec

L'ambiance est au beau fixe au sein de l'US Bolbec. L'équipe première a réalisé un parcours historique en coupe de France. Le club s'est hissé jusqu'au huitième tour, affrontant le stade Malherbe Caen (L2) samedi 30 novembre. "C'est vraiment formidable, se réjouit Kevin Beaufils, le président de l'US Bolbec. C'est la première fois qu'on joue contre un club pro." Jamais le club n'avait atteint un tel niveau dans cette compétition.

Le championnat

Les motifs de satisfaction ne s'arrêtent pas à la coupe de France. L'US Bolbec vient de monter en R1. Un championnat que les Bolbécais découvrent. "L'US Bolbec c'est une fusion entre le Bolbec AC et Fontaine Martel qui est née en 2012. Depuis 2012, c'est la première année qu'on joue à ce niveau. Et pour le Bolbec AC, il faut remonter à plus de 20 ans." Pour l'heure, les résultats sont satisfaisants. Bolbec est en milieu de tableau. L'objectif est clairement de se maintenir le plus rapidement possible, mais pas forcément de brûler les étapes. "Il faut assurer notre place en R1 le plus longtemps possible. Il ne faut pas monter trop vite. Il faut que le club puisse assurer."

Miser sur la jeunesse

Cette bonne passe n'est pas le fruit du hasard. Le club a voulu prendre un nouveau tournant il y a maintenant deux ans. "Ça fonctionne bien. On travaille beaucoup sur les jeunes. Pour les seniors, nous avons réussi à créer un groupe avec une bonne cohésion." L'une des clés du succès passe aussi par un choix peu commun dans un club de football : deux entraîneurs. L'équipe première est ainsi dirigée par Lockman Cakmak (issu du club) et Benoît Ghiskier (en provenance de l'Athleti'caux FC). "C'est pleinement assumé. On ne voulait pas un entraîneur et un entraîneur adjoint, mais bien un binôme." Et ça fonctionne.

Un club en croissance

Après des années difficiles (150 adhérents juste après la création du club en 2012), l'US Bolbec grandit. On compte environ 400 licenciés. "Depuis le travail engagé il y a deux ans, on récupère beaucoup de jeunes. Ils partent moins grâce à la présence d'éducateurs." Une section féminine a également vu le jour il y a trois ans avec des équipes en U9 et U11.

Pour résumer, Kevin Beaufils est un président heureux.