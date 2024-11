Football (Coupe de France). Le match US Bolbec - SM Caen se jouera finalement au stade d'Ornano : "nous sommes déçus"

Ce devait être une magnifique fête populaire pour le club amateur. L'US Bolbec, en R1, affronte le SM Caen, en Ligue 2, samedi 30 novembre, dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Le match devait se tenir à Pavilly, qui dispose d'un stade homologué. Cependant, la préfecture craint des affrontements entre ultras caennais et rouennais, ce qui empêche la tenue de la rencontre dans cette commune.

Conséquence, dans l'urgence, puisque la rencontre se déroule maintenant dans quatre jours, le match a été inversé. Le SM Caen devient l'équipe domicile, et peut donc recevoir l'US Bolbec dans son antre habituel. De quoi avantager un peu le club professionnel.

Depuis hier, la billetterie est suspendue pour la rencontre. La décision d'inverser la rencontre vient d'être officialisée par la Fédération française de football. Le match aura bien lieu au stade Michel d'Ornano samedi 30 novembre, à 13h30.

"Nous sommes déçus" réagit le président de l'US Bolbec

"Je suis déçu, on ne joue pas devant nos amis, devant nos amis… Le stade de Pavilly est plus familial" réagit Kévin Beaufils, président de l'US Bolbec, situé à une quarantaine de minutes de Pavilly. Le club seinomarin avait déjà vendu près de 400 billets pour ce match, parfois associé à un déplacement en car. "Nous, le petit club, on est au milieu de tout cela. Nous n'y sommes pour rien" poursuit-il.

"On va faire un peu plus de route, mais on avait aussi commandé des boissons, de la nourriture, engagé une entreprise de sécurité… Il faut rappeler tout le monde !" précise le dirigeant. Il tente malgré tout de voir l'aspect positif dans cette situation : "les joueurs vont jouer dans un grand stade, un terrain professionnel. Le foot, c'est du plaisir… Onze joueurs contre onze. Tout est possible, j'y crois !" Cette inversion de la rencontre a aussi un impact financier : l'organisation du match est désormais entièrement prise en charge par le SMC.