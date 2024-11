Coupe de France de Football. Comment s'en sont sortis les clubs normands au 7e tour ?

L'exploit du week-end est probablement signé par l'US Bolbec de Seine-Maritime. Le club de R1 s'est imposé face à la Maladrerie, club caennais (2 buts à 1) et rejoint donc pour la première fois les 32e de finale de la compétition, dimanche 17 novembre.

Les Bolbécais doivent affronter au prochain tour le Stade Malherbe Caen, club de ligue 2, tombeur facile de Chartres en N3 4 buts à 0.

Le déplacement d'Avranches à Tahiti pour rencontrer l'AS Dragon, club de Régionale 1 ne leur a pas réussi. Les Manchois ont été éliminés aux tirs au but (2-2 4 tab à 3). Il n'y a donc plus de club de la Manche en lice après l'élimination de Saint-Lô (N3), battu par Dives-Cabourg (N3), là aussi aux tirs au but (1-1 5 tab à 4).

Quevilly Rouen métropole (National) rejoint aussi les 32e de finale après avoir battu le leader de la ligue 2, le Paris-FC, aux tirs au but là aussi (1-1 4 tab à 2). Le FC Rouen (National) était déjà qualifié pour ce 8e tour, qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.