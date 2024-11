DIR Nord-Ouest. La Normandie est-elle prête en cas de tempête de neige ?

1. Un réseau routier vite saturé

En cas de chute brutale de neige, les principaux axes routiers de la région — A13, A28, ou encore les nationales — deviendraient rapidement impraticables. Malgré l'intervention des 250 agents de la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) et leurs engins de déneigement, les fortes précipitations associées à des températures négatives rendraient les opérations difficiles et prolongées.

2. Des zones stratégiques sous tension

Les zones sensibles, comme les ports de Caen ou du Havre, les accès au Mont-Saint-Michel et les villes principales (Rouen, Caen, Le Havre, Cherbourg), deviendraient rapidement des points névralgiques de blocage. Les échanges commerciaux seraient ralentis, notamment à cause de l'interdiction de la circulation des poids lourds, avec un impact économique immédiat.

3. Coupures d'électricité et isolement rural

Les bourrasques de neige, combinées à des vents violents, pourraient entraîner des coupures de courant massives, plongeant certaines communes rurales dans le froid et l'isolement. Les routes secondaires, moins prioritaires pour le déneigement, risqueraient d'être impraticables pendant plusieurs heures, rendant les déplacements impossibles.

4. Un manque de préparation des usagers

Les autorités craignent également l'impréparation des automobilistes. En 2021, lors d'un simple épisode neigeux, des dizaines de véhicules sans équipements adaptés ont bloqué les routes, empêchant les engins de déneigement d'opérer. Sans pneus neige ou chaines, les voitures citadines ne sont pas adaptées à la circulation sur le verglas ou sur une couche de mélange neige-sel. Elles glissent souvent, les conducteurs perdent le contrôle, et bloquent la route.

5. Heureusement, pour veiller à limiter ces risques la Dirno est plus que préparée !

En cas de conditions climatiques exceptionnelles, lorsque le service habituel ne suffit plus à gérer les événements hivernaux, une situation de crise est déclarée. A ce moment, les moyens sont ajustés, un interlocuteur unique est désigné au sein de la Dirno, et la gestion du réseau ainsi que des opérateurs (forces de l'ordre, Sdis, gestionnaires de routes publics et privés) est coordonnée par la préfecture du département ou de la région. Le préfet dispose de l'ensemble des ressources publiques et peut réquisitionner des moyens privés, conformément à la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité.

