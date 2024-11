Télévision. L'émission culte "C'est du propre !" revient à la télévision et cherche des volontaires en Normandie

Lancée en 2005 sur M6, puis rediffusée sur 6ter et Téva, "C'est du propre !" a fait le bonheur des téléspectateurs pendant des années. L'émission, animée par Danièle Odin et Béatrice de Malembert, était un véritable succès, aidant des familles et des personnes seules à remettre de l'ordre dans leur maison et leur vie.

Inspirée du programme britannique "How Clean is Your House ?" l'émission a conquis le cœur des téléspectateurs grâce à ses deux expertes en nettoyage qui n'hésitaient pas à plonger dans les cuisines les plus sales ou les salons les plus encombrés pour offrir une transformation spectaculaire.

Pourquoi participer à "C'est du propre !" ?

Si vous avez l'impression que votre maison a été envahie par une armée de poussière et que les montagnes de vaisselle semblent insurmontables, "C'est du propre !" est l'occasion rêvée de repartir sur de bonnes bases ! Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez vous inscrire :

Une équipe de pros pour un nettoyage en profondeur : Fini les chiffons inutiles ! Danièle et Béatrice débarquent avec leur équipe d'experts pour une remise à neuf complète.

Des conseils pratiques : Non seulement votre maison sera plus propre que jamais, mais vous repartirez aussi avec des astuces pour garder votre intérieur impeccablement rangé tous les jours.

Un environnement sain et ordonné : Parce qu'une maison propre, c'est aussi un esprit apaisé.

Comment participer ?

Envie de transformer votre intérieur et de participer à cette émission culte ? C'est simple ! Il suffit de vous inscrire en quelques clics. Si vous habitez en Normandie ou que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de main pour réorganiser son espace, vous pouvez vous inscrire directement via ce lien : inscrivez-vous ici !