Tête politique, âme pieuse et reine de cœur

Le premier drame d'Anne d'Autriche a été ce tiraillement entre son père et son frère d'une part, son époux de l'autre.

À quoi s’ajoute la trop longue attente d’une maternité devenue improbable, mais pour laquelle elle a tant prié... Et arrive “l’enfant du miracle”, futur Louis XIV.

Toute la complexité politique de l’époque, avec la Régence, la Fronde, les conflits d’intérêts, les retournements d’alliances, est remarquablement éclairée par ce livre à la tonalité romanesque malgré sa rigueur historique. Car les auteurs, qui ont recensé tout ce qui a pu s’écrire sur cette reine mère du Grand Roi, ne font aucune concession à la réalité.

Il en ressort un livre qui fait justice à Anne d’Autriche, si admirable par bien des aspects !



Pour mon fils, pour mon roi

Auteurs : Philippe Alexandre

et Béatrix de l’Aulnoit

Genre : histoire

Édition : Robert Laffont, 21 €





