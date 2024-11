Le Havre. Sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiant, un jeune conducteur refuse d'obtempérer

Voyant un véhicule commettre plusieurs infractions au Code de la route au Havre, lundi 4 novembre vers 18h, les policiers ont décidé de contrôler son conducteur. Au lieu de s'arrêter après les injonctions des forces de l'ordre, l'automobiliste a continué sa route avant d'abandonner son véhicule sur un parking de la rue Louise Labé puis a pris la fuite en courant. Le suspect âgé de 20 ans a finalement été rattrapé par les autorités au niveau de la rue Léon Moussinac.

Positif au THC

Selon les policiers, le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire et son véhicule n'était pas assuré. De plus, il a été contrôlé positif au THC et était porteur de deux sachets de résine de cannabis sur lui. Il a été placé en garde à vue.

