Près de Caen. Il agresse sa compagne qui tenait leur bébé dans ses bras

Mercredi 30 octobre 2024, un homme de 26 ans était présent au tribunal judiciaire de Caen. On lui reprochait d'avoir fait subir en récidive des violences à sa compagne alors qu'elle avait leur jeune enfant dans les bras. Ces faits ont été commis le lendemain de Noël 2023, le 26 décembre, à Blainville-sur-Orne. La jeune femme est aussi venue à l'audience. Le jour du délit, la victime appelle la gendarmerie de Blainville. Elle précise que son conjoint est rentré chez eux fortement alcoolisé, qu'il l'a attrapée par le cou et plaquée contre le mur alors qu'elle portait dans ses bras leur petite fille au moment des faits.

De la prison et une obligation de soins

A la barre, il reconnaît qu'il s'est mal conduit. Il explique que la période de Noël est très dure pour lui. Décembre le renvoie à son enfance malheureuse. Les fêtes de fin d'année sont pour lui des souvenirs douloureux. C'est pourquoi le 26 décembre 2023, il s'est alcoolisé et s'en est pris à sa femme en rentrant chez lui. Il regrette vivement ses violences et comprend combien cela a pu être traumatisant pour elle, surtout avec un bébé dans les bras.

Il affirme qu'il ne boit plus. Sa concubine vient à son tour à la barre, elle ne souhaite pas se porter partie civile et confirme qu'il en a fini avec l'alcool. La procureure déplore que l'alcool ait conduit l'accusé à serrer le cou et à plaquer la victime contre le mur, d'autant qu'elle portait sa fille dans les bras. Elle dit son inquiétude et demande 10 mois de prison avec 4 de sursis probatoire. Pour l'avocate de la défense, son client a compris combien son attitude envers sa compagne était intolérable. Il a fait des progrès, ne boit plus.

Après délibéré, il est condamné à 10 mois de prison dont 5 mois de sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins psychologiques et d'addiction à l'alcool. Il devra régler 127 euros de frais de procédure.