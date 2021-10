Patrice Colasse, maire de Mont-Saint-Aignan : "Je suis un homme de dialogue"

Encore un mariage PS-Europe Ecologie Les Verts qui tourne au vinaigre. Quelques heures après le dernier conseil municipal de Mont-Saint-Aignan, au cours duquel Patrice Colasse (PS) a été élu maire (lire ici), les élus du groupe écologiste Mont-Saint-Aignan Autrement, aujourd'hui sortis de l'exécutif, n'ont pas maché leurs mots : "Cette situation résulte de la gestion solitaire et autoritaire de l’ancien maire et de l’annonce subite de son départ, sans aucune préparation de la succession. Elle révèle la faible aptitude du nouveau maire au rassemblement et au consensus", expliquent-ils par la voix de Stéphanie Taleb-Tranchard (Europe Ecologie Les Verts) dans un communiqué. Selon eux, "après avoir remercié les deux groupes, le nouveau maire a proposé d’élire une équipe d’adjoints réduite à sa seule composante socialiste, appuyée par les communistes."

Une version des faits totalement démentie par le premier intéressé, Patrice Colasse : "Selon l'accord passé en 2008, je leur ai proposé de reprendre les trois mêmes délégations. J'ai eu longuement Staphanie Taleb-Tranchard au téléphone quelques jours avant le conseil municipal". Or, les écologistes convoitaient, semble-t-il, le poste d'adjoint aux finances, délégation conservée par Patrice Colasse. Et le maire est formel : "Nous les avons toujours consultés. Seulement, pour nous, les choses étaient claires dès le début : nous avions signé un accord en 2008, il n'était donc pas question de revenir dessus". Les finances devaient rester aux socialistes.

"Je suis un homme de dialogue, mais pour dialoguer, il faut être deux", glisse le nouvel édile. Difficile de le nier : la situation mont-saint-aignanaise présente d'étonnantes similitudes avec celle de Rouen : des écologistes présents dans la majorité mais en retrait de l'exécutif et régulièrement critiques à l'égard de leurs "amis" socialistes. "Les élus écologistes investiront désormais l’intégralité de leur énergie dans l’invention d’une perspective d’avenir nouvelle et rassembleuse de la diversité des forces vives de notre ville", annonce le groupe Mont-Saint-Aignan Autrement. Décidemment, les municipales de 2014 se rapprochent à grands pas.

Thomas Blachère