Jeu. Remportez vos places pour "Rock Symphony Voices"

Tendance Ouest vous invite à vivre un show spectaculaire, avec Rock Symphony Voices ! Sur scène : un orchestre symphonique, 20 choristes, 5 chanteurs virtuoses, 36 violons, des cuivres, des bois, des batteries, une harpe et un groupe rock survolté ! Ensemble, ils revisitent les plus grands hits de Queen, AC/DC, Nirvana, Metallica, Linkin Park et bien d'autres.

Plus de 60 000 spectateurs ont assisté à ces spectacles spectaculaires et sont restés enthousiastes. Cette année, un programme impressionnant est présenté avec un orchestre symphonique, un groupe de rock, un chœur et des chanteurs virtuoses, fusionnant différentes énergies pour une expérience musicale unique.

Rendez-vous au Zénith de Caen samedi 2 novembre et au Zénith de Rouen, mardi 12 novembre pour un voyage musical unique.

Gagnez vos places en envoyant SORTIE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût d'envoi) ! Infos et réservations sur citylive.fr !